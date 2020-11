‘Novembro Azul’: prédios públicos de Manaus ganham iluminação especial

Os locais estão iluminados para a campanha deste mês e novembro | Foto: Ingrid Anne e Mário Oliveira / Semcom

Manaus - Os prédios públicos da cidade de Manaus já passam a receber iluminação especial de azul em alusão à campanha "Novembro Azul", mês de sensibilização ao cuidado da saúde do homem, com foco na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata.

“A nossa saúde é nosso bem maior, por isso, faço um alerta aos homens para que participem da campanha Novembro Azul, de conscientização e prevenção ao câncer de próstata. A campanha da Prefeitura de Manaus é uma maneira de combater o preconceito, principalmente relativo ao exame de toque”, destaca a presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro.

Durante o mês de novembro, serão reforçadas, por meio da Semsa, ações educativas com foco na conscientização sobre a importância da adoção de hábitos saudáveis, da prevenção e da realização de exames periódicos para detecção precoce do câncer de próstata.

Nas unidades de saúde da Prefeitura de Manaus, são oferecidos vários serviços com enfoque especial para o público masculino, como: avaliação do cartão de vacina, vacinação, testes sorológicos para sífilis, HIV e hepatite, encaminhamentos para avaliação da saúde bucal, para os consultórios de tabagismo (para os homens que desejarem parar de fumar) e outros encaminhamentos em saúde, dependendo da necessidade.

Basta consultar o site e encontrar a unidade de saúde mais próxima de sua residência.

