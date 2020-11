Parintins é considerada uma das cidades mais felizes do Brasil

Manaus – Parintins no Amazonas está entre as 26 cidades consideradas mais felizes do país neste ano, de acordo com a Revista Bula. Além de Parintins, a cidade de Santarém no Pará também recebeu destaque. A pesquisa foi realizada nos 26 estados da federação e apontou uma cidade para cada ente federado, que atende aos requisitos elencados pelo levantamento.

O resultado levou em consideração quatro pesquisas recentes, que juntas formam um conjunto de informações que servem como balizadores para se obter o resultado final da pesquisa: o Índice de Desenvolvimento Urbano para Longevidade (IDL), divulgado pelo Instituto de Longevidade Mongeral Aegon.

Os dados são o de educação do Ranking Connected Smart Cities 2020, da Urban Systems; o Atlas da Violência 2019, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA); e um relatório da Fundação Getúlio Vargas (FGV) que revelou os municípios com maior renda média mensal do país.

Ilha do Paraíso

Cidade cercada de belezas naturais, Parintins, a ilha do Paraíso, se completa mesmo pelo povo que tem. Os atrativos turísticos se tornam, portanto, importantes, mas não fundamentais. A Catedral de Nossa Senhora do Carmo, a Vila Amazônia, as praias de Taracuera ou do Varre Vento e Serra de Parintins são visitas obrigatórias, mas não perca uma bate-papo informal com a gente do local.

O município localiza-se à margem direita do rio Amazonas, numa área de 5.978 quilômetros quadrados e fica 369 quilômetros da capital, Manaus, em linha reta, e a 420 quilômetros por via fluvial. Isso equivale a 15 horas descendo e 27 subindo o rio amazonas, se a viagem for feita em barcos regionais. Por via aérea, o tempo estimado é de uma hora e meia, partindo de Manaus.



Feliz da vida

Parintinense, com muito amor, Thalia Simões, concorda com o resultado da pesquisa, para ela, a cidade deixa qualquer um animado. “Eu concordo demais sim, porque sou feliz quando estou em Parintins. Parintins é uma cidade bela, rica de cultura e pontos históricos. Todos que vão em Parintins sempre ficam com gostinho de quero mais, preciso voltar nessa cidade, se sentem bem. É uma cidade que amo muito”, relata a jovem.

Para o parintinense Marcos Lima, Parintins tem motivos para ser uma cidade feliz sim. “Os pontos turísticos são maravilhosos, fora a hospitalidade que oferecem os próximos a quem visita”, comentou a amazonense.

E problemas, a cidade não tem?

“Toda cidade no Brasil inteiro tem problemas, mas o povo de Parintins faz o lugar ser diferente. Há uma magia aqui”, destacou Lima.



