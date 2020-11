Vídeos: Assaltante do carro prata é preso após roubos em Manaus

O criminoso assaltou uma jovem no bairro Alvorada | Autor: Divulgação





Manaus - Adamor Pereira do Vale Filho, de 51 anos, foi preso na tarde desta quinta-feira (5), após cometer um assalto a uma jovem no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (5), mas o suspeito aparece em imagens de câmeras de segurança cometendo outros dois crimes.

De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), o suspeito em um veículo, modelo Cobalt, de cor prata, de placas PHE-6C52, rendeu a vítima no momento em que ela saía de uma casa na rua Sete, no Alvorada. Com uma arma de fogo, ele ameaçou a mulher.

o suspeito aparece em imagens de câmeras de segurança cometendo outros dois crimes | Autor: Suyanne Lima





O suspeito levou o aparelho celular da vítima. Por meio da placa, os policiais chegaram até Adamor.

"Conseguimos localizar Adamor e ele deu a desculpa que havia deixado o carro há muito tempo em uma oficina na rua Cinco, daquele mesmo bairro. A vítima reconheceu Adamor e o mecânico confirmou que o veículo só havia sido levado ao local após o crime. Ele recebeu voz de prisão em flagrante", explicou o delegado.

Em outro caso, o suspeito tentou assaltar uma mulher no Nova Cidade | Autor: Divulgação





Adamor foi conduzido ao prédio da especializada, onde a polícia tomou conhecimento de uma segunda ação criminosa praticada na manhã desta quinta-feira (5), no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus.

As vítimas devem procurar à especializada que está situada na rua Sete de Abril, no Alvorada, para formalizar a ocorrência.