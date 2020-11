Brechó Chic do Lar das Marias oferece opções de vestuário a decoração

Outro destaque do Brechó Chic são as centenas de opções de peças para o público feminino | Foto: Divulgação

O Lar das Marias inaugurou recentemente o Brechó Chic no Millennium Shopping. Localizado em frente à Ótica Americanas, o espaço funciona das 9h às 18h e conta com 600 opções de vestuário, calçado, acessórios, itens de decoração e artesanato produzido por voluntárias da instituição. Quem visitar o centro de compras, também poderá doar cabelos para confecção de perucas para as mulheres que perderam os fios durante o tratamento contra o câncer.



A coordenadora de marketing do Millennium Shopping, Elizandra Xavier, informa que a campanha Outubro Rosa já acabou, mas o empreendimento continuará mantendo o espaço do Lar das Marias para que a população contribua para o trabalho da entidade. “O nosso apoio é fundamental para que essas mulheres conquistem mais força para continuar o tratamento contra o câncer”, disse.

Perder os cabelos é um dos efeitos colaterais da quimioterapia e tem um impacto grande na autoestima da maioria das mulheres. Por conta disso, o Lar da Marias aceita doações de cabelos para confecção de perucas. Entre os pré-requisitos, o tamanho dos fios deve ter, no mínimo, 30 centímetros.

Segundo a vendedora do brechó, Fernanda Mariana, os fios podem ter passado por qualquer processo químico, incluindo tintura, porém, é fundamental que estejam limpos e secos. "Antes de doá-los, sugerimos que as pessoas prendam os cabelos com liga e o envolvam em um plástico filme ou saco para protegê-los", informa.

Brechó Chic

Outro destaque do Brechó Chic são as centenas de opções de peças para o público feminino. A vendedora do espaço revela que as roupas casuais e calçados estão entre os itens mais procurados pelos clientes da loja. “E conforme vão sendo vendidas, vão reabastecendo as araras, então toda semana tem novidades chegado”, comenta.

E os brechós caem cada vez mais no gosto dos amazonenses, somado ao apelo da moda sustentável, há ainda o solidário, já que os itens vendidos no espaço do Lar das Marias também ajudam a manutenção dos serviços oferecidos pela entidade.

“Adoro garimpar brechós, frequento toda semana outros dois, além do que é realizado pelo Lar da Marias”, revela a cliente fiel, Cristina de Souza. Na sua quarta visita ao espaço desde a inauguração, a aposentada conta que está sempre em busca de peças de roupas e bijuterias para renovar o look do dia a dia.

*Com informações da assessoria