Consultório odontológico do SPA da Zona Sul é reinaugurado

Manaus - O consultório odontológico do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Zona Sul foi reinaugurado ontem (5). O consultório recebeu modificações de estrutura, equipamentos e adequações de vigilância em saúde. A unidade dispõe de atendimento odontológico de urgência e emergência 24 horas, além de outras especialidades.

“Nós vamos fortalecer essa política, vamos reunir todos os parceiros da política do estado do amazonas. Vamos reunir sindicato, conselho e profissionais para discutir o plano. Depois, vamos submeter à apreciação do Conselho Estadual de Saúde e, assim, começar a desenvolver a política estadual. Temos muitos profissionais da rede que podem atuar de uma forma mais otimizada para o benefício da população”, disse o titular da Secretaria de Saúde, Marcellus Campêlo.

A unidade dispõe de atendimento odontológico de urgência e emergência 24 horas





Saúde Amazonas

A reforma faz parte das ações do Programa “Saúde Amazonas”, que contempla investimentos e reestruturação da rede de saúde. O SPA Zona Sul fica localizado na rua José Bento, no bairro Colônia Oliveira Machado.

As adequações do consultório receberam nota máxima na avaliação dos critérios de segurança sanitária da Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus). Para a diretora da unidade, Maria Aládia Jimenez, a reativação garante o reforço no atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

*Com informações da assessoria