Prefeito vistoria implantação de 8,5 Km de novas redes de água

Manaus - Moradores do bairro Redenção, zona Centro-oeste, agora já contam com água tratada encanada. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, vistoriou os serviços de extensão de redes e regularização de água tratada, realizados, desde julho, em becos, vielas e escadarias do local. Ao todo, 8.500 metros de redes de água devem ser feitos na área, totalizando a implantação de 1.565 novas ligações de água e beneficiando mais de seis mil moradores.

“O beco Projetado, no bairro Redenção, é um dos muitos que nós queremos fazer chegar água até o final do ano. Já tem água 24 horas por dia, antes não tinha. Lembro que Manaus tinha um grave problema com abastecimento de água, mas com a nossa gestão esse problema foi resolvido e agora há água em abundância”, destacou o prefeito Arthur Neto.

O prefeito Arthur Neto garantiu que além de água tratada encanada, os moradores do beco Projetado contarão ainda com serviços de urbanização no local. “Vamos iniciar o trabalho de asfaltamento e urbanização do beco, nós temos feito isso em vários. Quando chove, as condições de vida ficam indigna nessa área, tem seres humanos morando e precisam ser cuidados com muita atenção por nós”, disse.

Os serviços estão sendo executados pela concessionária Águas de Manaus, dentro do trabalho desenvolvido pelo projeto “Vem com a Gente”, com o acompanhamento da Prefeitura de Manaus, por meio da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman).

Segundo o diretor-executivo da concessionária Águas de Manaus, Luiz Couto, a meta é levar água para pessoas que ainda não têm acesso. “Esse trabalho faz parte do projeto ‘Vem com a Gente’. Nós já passamos por 35% de todos os bairros e vamos continuar. Esse projeto traz dignidade às pessoas, especialmente as que não tinham água ou condições ruins de acesso, agora conseguimos levar até elas”, destacou.

Pessoas como o desenhista mecânico, Flávio Castro, não tinham acesso à água e agora com os serviços realizados pela prefeitura, por meio da concessionária Águas de Manaus, contam com água tratada encanada. “Esperávamos há muito tempo por essa água. Você vê agora que a água é tratada, são 24 horas de água sem parar”, comemorou o morador.

Programa

Desde 2018, a concessionária de abastecimento e saneamento tem trabalhado na implantação de redes de água tratada em locais que não possuem abastecimento regular, como áreas de palafitas, rip-rap, becos e escadões. Nesse período, foram implantados mais de 50 quilômetros de redes de água nos 30 bairros visitados pelo programa “Vem com a Gente”.

Além da extensão de redes na Redenção, as equipes atuam desde setembro no bairro Alvorada, também na zona Centro-Oeste da capital. As medidas de distanciamento social e de higienização estão sendo tomadas no atendimento, bem como em todas as atividades de campo do projeto. O ponto de atendimento do programa no Alvorada fica na rua Francisco Orellana, próximo à quadra da Escola de Samba Unidos do Alvorada, e funciona de segunda a sexta, de 8h às 17h.

*com informações da assessoria