Eleições municipais do AM devem contar com reforço policial

Nos 61 municípios do interior, cerca de 100 policiais devem reforçar a segurança | Foto: Erlon Rodrigues/PC-AM

Manaus - Além das tropas federais enviadas pelo Governo Federal, o primeiro turno das eleições municipais deste ano também deve contar com o apoio da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) que irá reforçar a segurança durante o pleito no Amazonas.

Ao longo da semana eleitoral, cerca de 855 policiais civis, entre delegados, investigadores e escrivães, devem seguir atuando na capital amazonense com a operação ‘Eleições 2020’.

Já nos 61 municípios do interior, cerca de 100 policiais devem reforçar a segurança, exercendo as atividades de Polícia Judiciária e garantindo a tranquilidade no período eleitoral.

O delegado Alessandro Albino, diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), destacou que, em Manaus, no dia da eleição (15), será montada uma operação, na capital, com cerca de 350 policiais, que atuarão com base na legislação eleitoral, dando suporte ao exercício da cidadania.

“Neste mesmo dia, a Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), localizada nas dependências da Delegacia Geral (DG), bairro Dom Pedro, zona centro-oeste da capital, será a base de atendimento para procedimentos eleitorais”, informou o delegado.

O delegado Bruno Fraga, diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), ressaltou que os municípios do interior contam atualmente com um efetivo de aproximadamente 500 policiais civis e, nesta semana eleitoral, mais 100 policiais irão fortalecer o efetivo existente, com mais 36 delegados, investigadores e escrivães, durante a realização do pleito municipal.

A Polícia Civil deve atuar de forma supletiva nas apurações e investigações de crimes eleitorais, dando cobertura nesses municípios.

*Com informações da assessoria

