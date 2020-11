Após acidente, carro pega fogo na Zona Centro-Sul

As vias foram parcialmente interditadas | Foto: Divulgação





Manaus – Um acidente no cruzamento entre a Avenida Mário Ypiranga e a Rua Salvador, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, resultou em um carro em chamas na madrugada deste sábado (7).



As chamas começaram após um dos carros envolvidos no acidente ter um curto circuito no meio da pista. Apesar do jogo, não houve vítimas

As vias foram parcialmente interditadas e os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados para fazer a sinalização da via.

Equipes do Corpo de Bombeiros também estiveram no local para cessar as chamas.

Leia mais:

Mulher que ficou presa em carro após acidente morre em hospital no AM

Ônibus pega fogo em avenida na Zona Sul de Manaus; ninguém se feriu