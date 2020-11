Novos 270 casos confirmados de Covid-19 são registrados no AM

Manaus ainda representa minoria de casos totais no estado | Foto: Divulgação

Manaus - O estado do Amazonas registra mais 270 casos de Covid-19, divulgados neste domingo (8), no boletim epidemiológico diário da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). Deste total, 136 foram na capital e 134 no interior.

A maioria compreende casos antigos que podem ter ocorrido no pico da pandemia, com data de início dos sintomas entre, pelo menos, oito e 180 dias ou mais das primeiras manifestações da doença. Neste sábado (7) foram confirmados três óbitos pela doença, totalizando 4.625 mortes no estado.

O boletim acrescenta ainda que 19.672 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, o que corresponde a 11,87% dos casos confirmados ativos. Há ainda outros 38 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico.

Dos 165.664 casos confirmados no Amazonas até este domingo, 65.151 são de Manaus (39,33%) e 100.513 do interior do estado (60,67%). Entre pacientes em Manaus, há o registro de 2.935 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 1.690.

