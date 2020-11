Prefeito de Manaus diz que quer deixar capital 100% iluminada com LED

Neste mês de novembro, os trabalhos de implantação das luminárias LED estão concentrados nas Norte, Leste e Sul | Foto: Valdo Leão e Ingrid Anne / Semcom

Manaus – O trabalho de iluminação de LED iniciado na gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto já contabiliza mais de 76 mil pontos de LED na cidade, o que representa quase 60% da iluminação pública, com meta de chegar aos 100% até o fim de dezembro.

Manaus já possui diversos locais com 100% de iluminação a LED instalada em vias públicas, como os conjuntos Ajuricaba, no bairro Alvorada e Alphaville, na Ponta Negra, na zona Oeste; Mundo Novo e Oswaldo Frota, na Cidade Nova, na zona Norte e Ouro Verde no Coroado, na zona Leste.

“A iluminação a LED é sinônimo de eficiência, qualidade de iluminação pública e também de maior segurança à população. Adentramos todos os bairros, priorizando as principais vias, substituindo lâmpadas antigas por luminárias modernas e eficientes. Esse é mais um projeto exitoso, que tornou a nossa cidade referência nessa área para o país e case até para cidades grandes, que ainda não têm LED”, destacou o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto.

O Plano de Modernização e Eficiência da Iluminação, da Prefeitura de Manaus, pretende alcançar 100% das ruas principais, secundárias e transversais da cidade até dezembro, o que corresponde aos quase 130 mil pontos de iluminação da capital.

Atualmente, já estão implementados 76,3 mil pontos, restando pouco mais de 50 mil a ser complementados. Conforme o planejamento, a média é de instalar 6 mil novos pontos de LED por semana, até o fim de dezembro.

Neste mês de novembro, os trabalhos de implantação das luminárias LED estão concentrados nas Norte, Leste e Sul.

“A zona Leste, por exemplo, que é a mais populosa de Manaus, já está em grande parte contemplada com LED. Nós não trabalhamos com ruas isoladas, e sim com zonas completas, para assim deixar pronta”, comentou o diretor de Gestão e Iluminação Pública da Ageman, Everaldo Leal.

Para dúvidas ou reclamações, a prefeitura disponibiliza o número 0800-092-3511, ou ainda pelo call center de ManausLuz no 0800-201-0001 e também no aplicativo Manaus + Luz.

