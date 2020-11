Wilson Lima entrega equipamentos para pacientes com deficiência no AM

Os 430 equipamentos irão beneficiar pessoas com deficiência no AM | Foto: Diego Peres / Secom

Manaus - Foram entregues na manhã desta segunda-feira (9), 430 equipamentos para pessoas com deficiência atendidas pelo Centro Especializado em Reabilitação III (CER III), da Policlínica Codajás, no bairro Cachoeirinha, zona Sul de Manaus.

Foram entregues Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME), como cadeiras de rodas e muletas canadenses, a 30 pacientes que fazem acompanhamento na unidade da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), onde são oferecidos atendimentos com equipe multidisciplinar.

O governador Wilson Lima realizou a entrega e ressaltou a importância da entrega dos equipamentos.

“Não há outra maneira de você conhecer a realidade das pessoas a não ser ir olhar no olho e entender o que acontece lá na ponta. Hoje nós estamos fazendo aqui a entrega de órteses, próteses, cadeiras de rodas e outros equipamentos. São 430 itens que vão melhorar a vida daquelas pessoas que têm algum tipo de limitação física. Isso nos traz uma realização enquanto gestor público, enquanto cidadão, de que nós estamos fazendo a diferença na vida das pessoas que mais precisam”, afirmou o governador.

Durante a solenidade, ele também anunciou a reforma das instalações do CER III e a revitalização da Policlínica Codajás, previstas para 2021.

“Nós temos um programa chamado ‘Saúde Amazonas’, que trabalha todos os aspectos do atendimento na área de saúde, com a reforma de algumas unidades, com a ampliação de algumas estruturas, com a contratação de pessoal e com a entrega de materiais. Todas essas ações vão ajudar a melhorar a qualidade do atendimento”, frisou Wilson Lima.

Entre as OPMEs entregues, estão 100 cadeiras de rodas, 116 cadeiras de banho, 130 bengalas articuladas para deficiência visual e 60 muletas canadenses.

Os materiais foram adquiridos com recursos do Ministério da Saúde (MS). Para evitar aglomerações, a entrega está acontecendo desde o dia 5 de novembro.

“A Policlínica Codajás é referência para pessoas com necessidades especiais. Aqui nós temos um centro de reabilitação e estamos entregando mais de 400 itens, uma quantidade superior ao que já foi entregue nos últimos quatro anos, então é um esforço do Governo do Estado, através do programa ‘Saúde Amazonas’, que está resgatando o débito com a população nesse momento”, destacou o secretário de Saúde, Marcellus Campêlo.

