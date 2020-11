Prefeitura alerta sobre estelionatário na venda apartamentos em Manaus

Os beneficiários devem ficar atentos ao golpe da casa própria | Foto: Valdo Leão / Semcom

Manaus - A Prefeitura de Manaus alerta a população e os beneficiários do programa habitacional “Minha Casa, Minha Vida” sobre um suspeito de estelionato que está oferecendo a venda de apartamentos do residencial Cidadão Manauara 2 – etapa “B”, no bairro Santa Etelvina, zona Norte.

Segundo informa a assessoria, a prática é irregular e fiscalizada pela Vice-Presidência de Habitação e Assuntos Fundiários (Vpreshaf), vinculada ao Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).

“Fazemos esse alerta de que não é feita venda ou aluguel de nenhum dos imóveis dos residenciais do Cidadão Manauara 2. Caso alguém tenha feito alguma negociação com o suspeito, envolvendo as habitações do local, a orientação é para procurar uma delegacia e fazer um Boletim de Ocorrência”, explicou a diretora de Habitação e Assuntos Fundiários da Vpreshaf, Lídia Furtado.

A prefeitura alerta que tanto nos casos de não ocupação do imóvel quanto nas constatações de irregularidades está configurada a quebra de contrato. Assim, beneficiários da lista de espera são convocados a participar do processo.

“É importante que as pessoas contempladas de fato usem o espaço e que a população fique atenta a possíveis golpes. No momento, não estamos fazendo novos cadastros devido à lista de espera do nosso banco”, alertou Lídia.

Atualmente, as obras do residencial Cidadão Manauara 2 – etapa “B” ultrapassam os 70% de execução.

Os beneficiários passam por uma rigorosa seleção socioeconômica feita pela Prefeitura de Manaus e, posteriormente, pela Caixa Econômica Federal para inclusão dos futuros mutuários, após análise documental.

*Com informações da assessoria

