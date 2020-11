Arthur Neto inaugura creche com capacidade para 180 crianças em Manaus

Entrada da creche municipal Dalila Bentes Duarte | Foto: Ana Gadelha

Manaus - O prefeito Arthur Neto inaugurou a creche municipal Dalila Bentes Duarte, localizada no bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus, nesta segunda-feira (9). Com capacidade para 180 crianças, de 1 a 3 anos, a estrutura reforça a rede municipal de educação para o ano letivo de 2021.

Durante a pandemia, o espaço funciona com atividades remotas. Professores, gestora e pedagogo auxiliam os responsáveis pelas crianças com o ensino virtual, no período de isolamento social, por meio do guia "Vivência de Criança Saberes Familiares".

A creche municipal conta com dois blocos pedagógicos, bloco multiuso, pátio coberto, e playground. Além disso, o espaço também oferece cozinha, lactário, recepção e toda estrutura necessária para o atendimento básico de ensino.

De acordo com a Secretária Municipal de Educação, Kátia Helena Serafina, a creche também está preparada para o ensino inclusivo.

Prefeito Arthur Neto inaugura a nova creche | Foto: Ana Gadelha

''Estamos com nossas equipes preparadas para o atendimento diferenciado para todas as crianças, não só para as com deficiência aparente. Todas os pequenos tem aprendizado diferente e existem crianças também com outras necessidades especiais. Aqui, nós procuramos atender essas necessidades também'', afirmou a secretária.

Com esta unidade, Manaus chega a 22° creche municipal. "É muita alegria homenagear as crianças de Manaus com essa creche, que vão ter um lugar para estudar, e sobretudo as mães, que vão poder deixar os filhos em segurança seja para trabalhar, estudar, buscar emprego nesse período, tendo suas crianças muito bem guardadas e cuidadas pelos nossos servidores", ressaltou o prefeito Arthur Neto.

Dalila Bentes Duarte

A nova creche municipal recebe o nome em homenagem à Dalila Bentes Duarte, que faleceu no dia 3 de maio de 2016. Professora, Dalila deixou um legado de relevantes serviços como educadora, tanto na rede municipal, quanto estadual.

''Dalila foi uma grande servidora, com um esposo muito importante para a Semed, que juntos, foram levando o conhecimento para o interior de Manaus. É muito importante homenagear essa pessoa que serviu o município'', revelou o prefeito Arthur Neto.



Dalila cursou o magistério em 1979, com adicional em matem ática e ciências. Passou a lecionar matemática da 1° a 6° série com a formação, e contribuiu na Secretaria Municipal de Educação (Semed) com o ensino de matemática para professores de escolas rurais de Manaus.

Em 1999, foi convocada para fazer parte da comissão que cadastraria professores efetivos que não possuíam ensino superior para cursar o Programa Especial de Formação Docente, em parceria com a Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

