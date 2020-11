Detran flagra mais de mil condutores dirigindo embriagados em Manaus

As operações servem como prevenção para que motoristas alcoolizados não causem mais acidentes | Foto: Divulgação/Detran-AM

Manaus - Mais de 1.400 condutores foram flagrados pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) dirigindo embriagados em Manaus, entre os meses de janeiro e outubro deste ano. Apesar dos números, os flagrantes apresentam queda.



Os meses com maior número de flagrantes foram fevereiro e agosto. No segundo mês do ano, os agentes do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) autuaram 411 condutores embriagados, a maioria no período de Carnaval. Já em agosto esse número foi de 204 casos.

O número de flagrantes de alcoolemia neste ano foi quase 7% menor que no mesmo período do ano passado. Essa queda está ligada diretamente aos meses de maior impacto da pandemia do novo coronavírus no dia a dia da população.

Para se ter uma ideia, nos meses de abril e maio, quando a população passou a conviver com as medidas de isolamento social, os flagrantes caíram 80%.

Neste ano, nesses dois meses, apenas 44 condutores foram pegos no teste do bafômetro, enquanto que em 2019 foram registradas 225 autuações por alcoolemia nesse período.

A multa para quem for pego sob o efeito de bebida alcoólica dirigindo é de R$ 2.934,70.

“Infelizmente, embora a multa tenha um valor alto, as pessoas ainda insistem em beber e dirigir. Vale destacar que, além da multa, a infração de embriaguez é o que chamamos de infração autosuspensiva, impondo ao condutor, automaticamente, o início do processo de suspensão de sua CNH”, alertou Rodrigo de Sá Barbosa, diretor-presidente do Detran-AM.

Todos os dias são realizadas operações do Detran-AM, tendo foco na “Lei Seca, nos fins de semana. O maior registro de flagrantes da história do órgão foi realizada em um fim de semana do mês de agosto, onde foram flagrados mais de 60 condutores embriagados.

*Com informações da assessoria

