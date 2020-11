Governo do Estado constrói primeiro porto flutuante em Amaturá

Manaus - O Governo do Amazonas, por meio de convênio firmado com a prefeitura local e com fiscalização da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), concluiu a construção de um porto flutuante em Amaturá (distante 909 quilômetros de Manaus). A obra é de extrema importância para a população, já que se trata do único porto existente no município.

Com 648 metros quadrados e capacidade de carga para 564 toneladas, o flutuante, que comporta cerca de 800 pessoas, vai proporcionar mais segurança aos usuários, facilitar o escoamento da produção e possibilitará o melhor deslocamento da população.

O empreendimento, com recursos na ordem de R$ 1.280.654,10, dispõe de sistema de ancoragem por poita e guincho, além de salas de espera para embarque, salas de atendimento, banheiros e rampa de acesso.

Situado na calha do Alto Solimões, Amaturá conta com uma população de 11.736 habitantes, de acordo com dados referentes a 2020 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

