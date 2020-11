Governador entrega 430 ferramentas para pacientes com deficiência

Pacientes atendidos no Centro Especializado em Reabilitação III (CER III), que faz parte da estrutura da Policlínica Codajás, zona sul de Manaus, receberam, nesta segunda-feira (09), Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME). Os equipamentos vão proporcionar mais conforto, além da melhoria da qualidade de vida de Pessoas com Deficiência (PcDs) atendidas no CER, que é o único Centro de Reabilitação do Amazonas habilitado pelo Ministério da Saúde (MS).

Há oito anos sem o movimento das pernas devido a uma neuromielite óptica (doença autoimune inflamatória do sistema nervoso central, que atinge os nervos ópticos e da medula espinhal), Dhely Gomes recebeu uma cadeira de rodas mais moderna.

“A cadeira veio para me ajudar no momento, porque ainda não estou andando, ainda preciso dela para me locomover. Vai ajudar bastante, até no ônibus também. Eu agradeço porque já tem bastante tempo que eu espero e agora ela veio, agradeço a todas as pessoas que ajudaram a dar essa cadeira para mim e para outras pessoas que precisam”, ressaltou Dhely.

O estudante Matheus Gomes Farias recebeu uma cadeira motorizada. Para a mãe, a dona de casa Raimunda Gomes, o equipamento é uma conquista que não seria possível sem o intermédio do Governo do Estado.

“Agora vai facilitar muito para ele, graças a Deus. Aconteceu esse acidente ele tinha 11 anos de idade, ele foi vítima de uma bala perdida aqui em Manaus mesmo, e ficou tetraplégico. É muito importante para nós, eu não tenho condições de comprar uma cadeira motorizada. Agradeço a todos que deram essa cadeira para ele”, disse Raimunda Gomes.

A pequena Estefane Silva, de 4 anos, também foi beneficiada e recebeu uma cadeira do tipo monobloco.

“Ela nasceu com mielomeningocele, um problema na coluna, então ela não anda, nós é que somos as pernas dela. Vai mudar bastante, porque com a cadeira de rodas nós vamos poder sair para as consultas médicas, que são muitas e também vai facilitar nossa vida para andar e sair para passear com a família”, comentou a mãe de Estefane, a autônoma Ester Pereira.

Ao todo, foram entregues 100 cadeiras de rodas, 116 cadeiras de banho, 130 bengalas articuladas para deficiência visual e 60 muletas canadenses; durante solenidade com a participação do governador do Amazonas, Wilson Lima.

Inclusão

O diretor da Policlínica Codajás, Rainer Figueiredo, comenta que a entrega dos equipamentos representa a inclusão dos pacientes na sociedade.

“O que nós estamos fazendo aqui é vendo a história sendo realizada, porque estamos com uma fila de pacientes que esperam para serem atendidos com essas órteses e próteses. É isso que a gente preconiza, essa entrega desses materiais para que esses pacientes consigam ter a sua atividade de vida diária de forma plena”, observou Figueiredo.

Para ter acesso aos equipamentos, é necessário realizar inscrição nos locais que oferecem o serviço: o CER II, na Policlínica Antônio Aleixo (rua Getúlio Vargas, s/nº, Colônia Antônio Aleixo), que oferece reabilitação física e intelectual; e o CER III, na Policlínica Codajás (avenida Codajás, 26, Cachoeirinha), que oferece reabilitação física, auditiva e visual.

*Com informações da assessoria