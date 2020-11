Em Manaus, Campanha Nacional da Coleta de Alimentos arrecada doações

Manaus – O Dia Nacional da Coleta de Alimentos, que ocorre em dezenas de cidades do Brasil, incluindo Manaus, está sendo realizado em formato diferente este ano. Em vez da presença de voluntários em supermercados, em um único dia, convidando os clientes a doarem alimentos, em 2020, devido à pandemia, as doações estão sendo feitas em dinheiro e online.

As doações podem ser feitas até este domingo (15) pelo site https://www.sympla.com.br/coleta-nacional-de-alimentos-2020__983391 . Em Manaus, a coleta acontece desde 2008. Em todos esses anos já foram arrecadadas cerca de 55 toneladas de alimentos, que beneficiaram instituições filantrópicas cadastradas no projeto Mesa Brasil, do Serviço Social do Comércio (SESC/AM). Entre as entidades estão a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Clube de Mães Castanheiras, Instituto Abílio Pontes, Instituto Mão Amiga, Comunidade São Sebastião, Casa Mamãe Margarida, Fundação. Dr Thomas, entre outras. Supermercados como DB, Atack e Carrefour são parceiros da campanha.

Em 14 anos, a Coleta, promovida pela Companhia das Obras (CdO), já arrecadou cerca de 1.700 toneladas de alimentos, tendo a participação de mais de 71 mil voluntários, beneficiando centenas de milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade social em todo o Brasil.



Mesmo acontecendo de forma diferente em 2020, a Coleta mantém o entusiasmo e a intensidade de todos os anos, oferecendo aos cidadãos brasileiros a oportunidade de realizar uma ação gratuita e de experimentar a caridade, compartilhando o sentido da vida, especialmente neste ano em que a pandemia escancarou as mais diversas fragilidades e necessidades humanas.



