Novembro Azul: shopping ponta negra realiza ações sobre prevenção

Manaus – Para dar início à programação do Novembro Azul, o shopping Ponta Negra fortaleceu campanhas em prevenção ao câncer de próstata. A fachada do centro de compras foi iluminada com a cor da campanha, em novembro, o prédio passou a refletir o azul. Além disso, em parceria com a UniNorte, as redes sociais do Ponta Negra passarão a divulgar informações sobre a prevenção, diagnóstico.



Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o Amazonas pode ter 960 novos casos de câncer de próstata no biênio 2020/2021. A média seria de 22,23 diagnósticos para cada 100 mil homens, de acordo com a taxa bruta de incidência. A boa notícia é que com a detecção precoce é possível encontrar o tumor em fase inicial e aumentar as chances de cura, por isso a visita regular ao médico é fundamental.

“Nossa intenção é fortalecer ainda mais as campanhas, disseminar informação, promover reflexão e atenção com o autocuidado. Devemos sempre estar atentos ao próprio corpo, fazer check-ups anuais e cultivar bons hábitos de saúde”, declarou a coordenadora de marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado.

Ela ressalta que o Shopping Ponta Negra continua cumprindo todas as medidas de segurança e reforça a obrigatoriedade do uso das máscaras de proteção, higienização das mãos e o distanciamento social. As atrações e operações seguem o limite de capacidade e contam com protocolos de limpeza e higienização para assegurar a saúde e bem estar dos frequentadores.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

‘Novembro Azul’: prédios públicos de Manaus ganhamiluminação especial

Prefeitura alerta sobre saúde do homem com o iníciodo ‘Novembro Azul’