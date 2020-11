70% de cobertura da saúde até fim do ano, garante Arthur Neto

“Estamos com 65% de cobertura por parte da prefeitura, mais os 25% dos planos de saúde da rede particular, que dá 90% de cobertura de assistência básica de saúde. Essa unidade, no Jorge Teixeira, que terá 17 mil atendimentos por mês, e mais outra que iremos inaugurar, vão contribuir para nós alcançarmos os 70% de cobertura na atenção básica até o final do ano”, destacou o prefeito Arthur Neto nesta segunda-feira (9) durante a visita à obra da UBS na Zona Leste de Manaus.

Para atingir a meta, a Prefeitura tem apostado em unidades de saúde com estruturas amplas e modernas. A UBS localizada no bairro Jorge Teixeira oferecerá mais 17 mil atendimentos por mês. Segundo o prefeito, a capacidade da unidade somada as demais garantirá à capital do Amazonas o alcance do melhor resultado de cobertura desde que a série é medida.

Atualmente, 92% da obra já foi executada e a previsão de inauguração é para meados de dezembro, como garante o secretário municipal de Saúde (Semsa), Marcelo Magaldi.

“Teremos uma UBS grande, espaçosa e que atende a moderna medicina de família e comunidade, que atende as normas do Ministério da Saúde. Teremos atendimentos médico, odontológico e claro que nesse período de pandemia a ordem do prefeito Arthur Neto é priorizar as pessoas com alguma síndrome gripal e precisamos controlar o aumento do número de casos em Manaus”, disse Magaldi.

