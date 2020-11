Fametro dá início à campanha “Natal Solidário das Exatas”

O Centro Universitário Fametro está realizando o primeiro “Natal Solidário das Exatas”, campanha que visa arrecadar alimentos e itens de higiene pessoal para serem doados à comunidade Colônia Antônio Aleixo. A ação acontece até o dia 04 de dezembro.

Participam da campanha estudantes dos cursos de Engenharia Ambiental, Elétrica, Produção, Mecânica, Controle e Automação, Computação, Arquitetura, Sistemas de Informação, Design e Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

A coordenadora dos curso de Engenharia Ambiental, Dra. Priscilla Tregue, ressalta que a ação é uma forma de reforçar com os estudantes a importância da solidariedade e empatia. “Esse foi um ano com muitos desafios e perdas. Por isso queremos encerrar com esta campanha que tem como grande objetivo ajudar o próximo”, disse.

Para doar, basta se dirigir até a coordenação dos cursos participantes da campanha. O público também pode participar fazendo suas doações. A entrega das doações será feita no dia 05 de dezembro, durante ação promovida pela Associação de Moradores da Colônia Antônio Aleixo.

*Com informações da assessoria