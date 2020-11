Governador destaca investimento na saúde em Nhamundá

Manaus – Em agenda ao município, o governador Wilson Lima nesta terça-feira (10), destacou investimentos no Governo no setor de saúde pública.



Como aquisição de novos equipamentos para o Hospital Coronel Pedro Macêdo, na ordem de R$ 420 mil; e a liberação da terceira parcela do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Estado do Amazonas (FTI), que totalizou R$ 927,9 mil.

A unidade hospitalar de Nhamundá foi equipada com bombas de infusão, fluxômetros, aparelho de ultrassonografia, digitalizador de imagens, monitores multiparamétricos e ventiladores pulmonares. “Em todos os municípios a que eu estou indo faço questão de ir às unidades de saúde para saber como está o abastecimento de medicamentos das farmácias e os equipamentos que estão funcionando”, destacou o governador.

Na ocasião, o governador conferiu o funcionamento do mamógrafo da unidade hospitalar, que desde 2015 estava parado e voltou a funcionar graças à intervenção da atual gestão estadual. “Nós também estamos fazendo uma troca daqueles equipamentos antigos, que antes eram locados, mas foram comprados pelo Governo do Estado”, explicou.

Dos 10 leitos previstos para instalação no Hospital Coronel Pedro Macêdo, três já estão em funcionamento. A central de medicamentos da unidade também está completamente abastecida, como conferiu o governador.

Além da terceira parcela do FTI, Nhamundá, situado a 383 quilômetros da capital amazonense, recebeu R$ 668,7 mil de recursos federais do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade.

“Esses recursos vêm ajudar nas unidades para a questão de equipamentos, recurso de RH e custeio de algumas ações que se façam necessárias”, destacou o secretário executivo de assistência (SEA) do interior, Cássio Espírito Santo, que também ressaltou outras conquistas para o município.

