Prefeito inaugura quadra poliesportiva coberta em escola na Zona Leste

Manaus - Para garantir o incentivo ao esporte, lazer e qualidade de vida, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, entregou na manhã desta terça-feira (10), uma quadra poliesportiva coberta, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste. O espaço foi construído nas dependências da escola municipal Helena Augusta Walcott com o intuito de minimizar a vulnerabilidade social e ser um elo entre a comunidade e o corpo escolar da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

“Há muito tempo que não se mexia nesse espaço. Tivemos que reconstruí-lo completamente. Assim como esse, estamos procurando revitalizar mais espaços, que unam a educação ao lazer. Essa, também, é mais uma de nossas escolas que alcançaram as metas estabelecidas pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o Ideb, um verdadeiro presente para o corpo docente e para a comunidade do bairro Jorge Teixeira”, disse o prefeito, ressaltando que a escola está dentro do programa de incentivo e valorização dos servidores da rede municipal de Educação.

Localizada na avenida Itaúba, a nova quadra foi completamente reconstruída nas dependências da escola municipal Helena Augusta Walcott e conta com 576 metros quadrados. Construída em adequação ao terreno disponível da antiga quadra, a nova estrutura teve a base refeita, construção de cobertura, pintura, sistema elétrico, muro, gradil e arquibancada. A obra possui, ainda, acessibilidade a Pessoa com Deficiência (PcD) e foi entregue com equipamentos esportivos.

“É motivo de muita alegria. Quando se tem uma estrutura pedagógica sólida e organizada, uma estratégia de ensino-aprendizagem bem desenhada, junto a professores bem valorizados, e se agrega a esse projeto uma infraestrutura de qualidade, os saltos educacionais são muito grandes”, destacou a secretária da Semed, Kátia Schweickardt.

A unidade foi revitalizada com recursos próprios do município e faz parte do terceiro lote das obras prioritárias da prefeitura, que inclui ainda quatro escolas prevendo reforma, ampliação e construção das unidades educacionais e administrativas da Semed.

A quadra irá contribuir para a prática de esportes e atividades recreativas dos 1,5 mil estudantes, de 6º ao 9º ano do ensino fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), que estudam na unidade de ensino nos três turnos.

*Com informações da assessoria