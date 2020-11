Unidade de saúde de Barreirinha recebe investimentos do Estado

Durante viagem ao município de Barreirinha, nesta terça-feira (10), o governador Wilson Lima pontuou os investimentos na área da saúde para a população, destacando que para o Hospital Geral de Barreirinha foram destinados R$ 411,2 mil em equipamentos. A unidade recebeu quatro bombas de infusão, três fluxômetros, além de monitor multiparamétrico, ventilador pulmonar, digitalizador de imagens e aparelho e ultrassom para ampliar as ações de combate ao novo coronavírus.

Entre janeiro e setembro deste ano, o Governo do Amazonas investiu cerca de R$ 3,2 milhões no custeio de recursos humanos, oxigênio, energia, medicamentos e, outras ações, no hospital.

O município recebeu ainda do Governo do Amazonas três parcelas do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI), que totalizam R$ 1,2 milhão.

Além disso, o município recebeu R$ 809, 9 mil de recursos federais do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade (Teto MAC).

"Já encaminhamos vários profissionais da área da saúde para Barreirinha, enviamos recursos através do FTI. Só no ano passado até agora, enviamos recursos do FTI no valor de R$ 2 milhões. Estamos mandando máquinas digitalizadoras, aparelhos de ultrassonografia e medicamentos. Então, são investimentos para melhorar o atendimento da população no interior", pontuou o governador.

*Com informações da assessoria