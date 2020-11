Wilson Lima inaugura sistema viário de Urucará e anuncia investimentos

Manaus - O governador Wilson Lima inaugurou, na tarde desta terça-feira (10), as obras do sistema viário de Urucará (distante 259 quilômetros de Manaus). Com investimentos que somam R$ 9,4 milhões, 20,6 quilômetros de ruas receberam serviços de pavimentação.

As obras abrangeram 38 ruas e avenidas dos bairros Paraíso, São José, São Pedro, Santana, São Jorge, Aparecida, Divino e Santa Luzia. Durante a inauguração, o governador Wilson Lima anunciou que determinou levantamento sobre as estradas que ligam a sede do município às comunidades.

A obra do sistema viário de Urucará é fruto do contrato CT-021/2018-Seinfra | Foto: Lucas Silva/Secom

“Já determinei ao secretário de Infraestrutura (Carlos Henrique Lima) para vir ao município com a sua equipe, para que a gente possa fazer o levantamento daquela estrada que faz a ligação para Amanari, Boa Esperança, Bonança, Marajazinho, e sabe porque a gente faz isso? Porque isso significa respeito e dignidade para o povo que está no interior e é para isso que nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando para melhorar a vida daqueles que mais precisam”, declarou o governador.



A obra do sistema viário de Urucará é fruto do contrato CT-021/2018-Seinfra (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus) e contou com a implantação de 1.760 metros de rede de drenagem profunda, tubulação de 800 mm e a construção de 17 caixas coletoras ou bocas de lobo com grelha de proteção em concreto armado. A obra gerou cerca de 230 empregos diretos e indiretos.

Morador do município, o feirante Audiney Vieira relembra como eram as ruas da cidade antes das obras e os prejuízos causados pelas vias em más condições. “Urucará era um buraco, não tinha asfalto que prestasse. Hoje, graças a Deus, o nosso governador (Wilson Lima) mandou asfalto para cá e nossa cidade está um brinco. Para quem vê hoje, hoje não tem lama mais. Vários locais, quando nós passávamos de carro, de triciclo, quebrava. Para nós, que moramos aqui, é um benefício muito grande”, comemora.

*Com informações da assessoria