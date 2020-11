Caçamba atinge 'Kombi dos ovos' e mãe e filho ficam feridos em Manaus

A kombi ficou destruída após o impacto com a caçamba | Foto: divulgação





Manaus - Três veículos se envolveram em um grave acidente no fim da tarde desta terça-feira (10), na rua B, do Conjunto dos Bancários, bairro Santo Antônio, zona Oeste de Manaus. Uma caçamba desgovernada desceu a ladeira e se chocou com uma Kombi e outro veículo, um Corsa Classic. Uma mulher e uma criança ficaram gravemente feridos e foram socorridos.

De acordo com testemunhas, Maria do Socorro Lima da Silva, de 45 anos, estava vendendo ovos para os moradores da rua quando o veículo onde ela estava foi atingido pelo caminhão, que transportava pedaços de tijolos e entulhos. Ela teve uma fratura exposta no braço. O filho dela, identificado como Kaleb de Jesus Lima da Silva, de 9 anos, também ficou ferido. Os dois foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ao tentar descer a ladeira, o motorista teria perdido o controle da direção e o caminhão bateu em um Corsa Classic, que estava estacionado na via. Em seguida, ele bateu violentamente na Kombi onde estava a família que havia parado no local para fazer uma venda. Com o impacto, o veículo foi jogado contra o muro de uma residência - que veio abaixo. A lateral da Kombi ficou totalmente destruída.

A empresa responsável pela caçamba fez a retirada do veículo tombado no meio da rua. O motorista não sofreu ferimentos e foi retirado do local. Maria do Socorro foi levada para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto e o menino Kaleb está internado no Hospital Joãozinho, na Zona Leste de Manaus. O estado de saúde dele é estável. Já o da mãe não foi informado.