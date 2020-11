Exposição de Wesley Andrade homenageia profissionais da saúde

Manaus – O Shopping Ponta Negra juntamente com o fotógrafo Wesley Andrade estão apresentando uma exposição fotográfica em homenagem aos profissionais da saúde da região que atuam na prevenção e tratamento de doenças. A ação que está acontecendo desde a última terça-feira (10), ocorre no segundo piso (L2), próximo à loja Zara, e faz parte das ações do centro de compras em prol das campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul.



A exposição segue até o dia 30 e traz quatorze profissionais, que foram iluminados com as cores que simbolizam as campanhas. “A ideia é valorizar esses profissionais, que diariamente cuidam e reforçam o autocuidado, saúde e bem estar dos seus pacientes”, comenta o fotógrafo, que revela que esta foi a primeira vez que ele usou essa técnica de iluminação em seus trabalhos.

A médica Samira Ribeiro é uma das profissionais que ilustram o projeto, porém, além de atuar no combate a doenças, ela também já esteve do outro lado. Diagnosticada, em maio do ano passado, com leucemia, a médica fez um transplante de medula óssea e hoje comemora a cura.

“Tenho certeza que além da minha fé, o que me ajudou para que hoje eu esteja aqui comemorando um ano da minha cura foi o diagnóstico precoce, o fato de eu sempre realizar exames de rotina, de eu conhecer o meu corpo a ponto de perceber quando alguma coisa não estava indo bem e depois a assistência médica que eu recebi”, relata Samira.

Neste período do ano em que os movimentos contra o câncer ganham força, o conselho da médica é que a população não tenha medo de fazer exames de rotina e adote um estilo de vida mais saudável. “Eu inclusive brinco que até para você adoecer, tem que estar saudável, quanto melhor estivermos no momento de uma doença, com certeza mais rápido e de forma menos difícil vai ser sua recuperação”, disse Samira.

Além dela, Renata Carvalho, Patrícia Couto, Patrícia Diniz, Rafaela Burgos, Montaha Jasserand, Aurélio Pinheiro, José Cabral Jr., João Francisco Tussolini, Geraldo Gomes, Marcelo Tapajós, Monica Bandeira, André Mancini e Gerson Mourão são os profissionais que posaram para as lentes do fotógrafo.

Natural de Brasília (DF), Wesley reside na capital amazonense há 25 anos, mesmo período em que atua profissionalmente como fotógrafo. “Meu forte sempre foi retratar emoções”, revela. Ele já foi fotógrafo dos principais jornais da cidade e contratado pela revista Veja e Caras.

Wesley Andrade conta que foi após vencer o primeiro Concurso de Fotografia do Parque Mindú, que viu a possibilidade de um hobby se tornar profissão. “Nessa época recebi a proposta de trabalhar em um estúdio e hoje atuo em todas as áreas da fotografia”, disse.

Novembro Azul

Além da exposição, o Shopping Ponta Negra acaba de dar início às ações em apoio ao Novembro Azul. Assim como durante o Outubro Rosa, a fachada do centro de compras foi iluminada com a cor da campanha, em novembro, o prédio passou a refletir o azul. Além disso, em parceria com a UniNorte, as redes sociais do Ponta Negra passarão a divulgar informações sobre a prevenção, diagnóstico e prevenção do câncer de próstata.

“Nossa intenção é fortalecer ainda mais as campanhas, disseminar informação, promover reflexão e atenção com o autocuidado, devemos sempre estar atentos ao próprio corpo, fazer check-ups anuais e cultivar bons hábitos de saúde”, declarou a coordenadora de marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado.

Ela ressalta que o Shopping Ponta Negra continua seguindo todas as medidas de segurança e reforça a obrigatoriedade do uso das máscaras de proteção, higienização das mãos e o distanciamento social. Tanto as atrações quanto as operações contam com protocolos de limpeza e higienização para assegurar a saúde e bem estar de todos os seus frequentadores.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Iluminação pública evolui e conjuntos em Manaus chegam a 100% LED

Novembro Azul: shopping Ponta Negra realiza ações sobre prevenção