Prefeito entrega cozinha comunitária revitalizada no Educandos

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, acompanhado da presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, entregou nesta quarta-feira (11) as novas instalações da Cozinha Comunitária da Panair, na rua Beira-Mar, bairro Educandos, Zona Sul. A unidade passa a servir, diariamente, mais de 300 refeições, para pessoas em vulnerabilidade social.

Ao entregar as primeiras marmitas após a reforma, o prefeito destacou o compromisso social da gestão. “Na Cozinha Comunitária da Panair, estamos gerando muito emprego. Por onde andamos tem obra da prefeitura, que emprega e se compromete socialmente com os mais necessitados, como nessa nova cozinha. Junto à Suframa, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, a prefeitura é o segundo maior agente empregador na capital do Amazonas, que contribui para sustentar as famílias no município e com efeito indireto até no interior do Estado”, disse Arthur Neto.

Coordenada pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), a cozinha comunitária recebeu novo telhado, forro, bancadas, pintura interna e externa, além da criação de um espaço para reaproveitamento de alimentos. A estrutura funciona de segunda a sexta-feira, no sistema de quentinhas, seguindo orientações sanitárias, para evitar aglomerações e transmissão do novo coronavírus. Aproximadamente, 90% das pessoas atendidas no espaço estão em situação de rua.

“O serviço das cozinhas comunitárias nunca parou, nem mesmo na pandemia do novo coronavírus. Na verdade, a demanda só aumentou e, hoje, as cozinhas entregam mais de 300 refeições por dia, em cada uma de nossas unidades. É um compromisso social e de extremo carinho pelas pessoas necessitadas, principalmente nesse momento tão difícil”, ressaltou a primeira-dama Elisabeth Valeiko.

A reforma integra o pacote de inaugurações anunciadas pelo prefeito Arthur Neto como parte das comemorações dos 351 anos de Manaus, celebrado no último dia 24 de outubro. A cidade conta, ainda, com dois restaurantes populares e seis cozinhas comunitárias. Com a situação de pandemia do novo coronavírus, provocada pela Covid-19, esses equipamentos públicos municipais, para muitas pessoas, foram as alternativas para garantir uma alimentação saudável e balanceada.

Segundo o diretor do Departamento de Segurança Alimentar da Semasc, Maria Cleonice Freitas, é uma entrega muito esperada pelos agentes das cozinhas comunitárias. “Durante a reforma, o público que era atendido aqui migrou para a cozinha do bairro Colônia Oliveira Machado. Agora, a reforma acontece lá e o público vai ser atendido na Panair. A reforma trouxe essa possibilidade de melhor servir a população, principalmente neste momento que estamos atendendo mais pessoas devido a pandemia da Covid-19”, comentou.

De janeiro a setembro deste ano, foram servidas 315.280 refeições. Ao longo dos oito anos de gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto foram servidas mais de 3 milhões de refeições à população em situação de insegurança alimentar e vulnerabilidade social.

*Com informações da assessoria