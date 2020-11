Campanha Antirrábica: 81.347 cães e gatos foram vacinados em Manaus

Manaus - Entre os dias 13 de outubro e 7 de novembro, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand, da Prefeitura de Manaus, imunizou um total de 81.347 animais, entre cães e gatos, como parte da Campanha de Vacinação Antirrábica de 2020. O resultado parcial, que corresponde a pouco mais de 36% da meta, foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

A vacinação ocorre tanto nas unidades fixas do CCZ, como também diariamente na vacinação casa a casa, a partir de um roteiro que permite a cobertura das principais ruas, simultaneamente nas quatro zonas da cidade de Manaus.

A campanha continua a ser executada na capital e tem a meta de imunizar 225.335 animais, sendo 161.110 cães e 64.225 gatos, representando 80% da população canina e 100% da população felina estimadas para o município.

Segundo o chefe do Núcleo de Controle da Raiva Humana e Animal do CCZ, Jhonata da Silva Calheiros, a imunização dos animais, como acontece em todos os anos na campanha, segue a estratégia de vacinação casa a casa, de segunda-feira a sábado, das 7h30 às 13h30. E nos quatro espaços fixos, de segunda a sábado, das 8h às 16h, sem necessidade de agendamento ou cadastro prévio, basta chegar com o animal, em boas condições de saúde, e procurar a sala de vacinação.

*Com informações da assessoria