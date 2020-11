Wilson Lima discute projetos para acesso de internet no interior do AM

A agenda incluiu reuniões com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão | Foto: Maurílio Rodrigues/Secom

Manaus - O governador Wilson Lima esteve em Brasília, nesta quarta-feira (11), para tratar sobre o “Programa Norte Conectado”, do Governo Federal, que vai ampliar a infraestrutura de telecomunicações na região, beneficiando 13 municípios do Amazonas, em sua primeira fase, com acesso à internet por fibra óptica.

Lançado no mês de setembro, o Norte Conectado prevê a instalação de cerca de 10 mil quilômetros de cabos de fibra óptica no leito dos rios Negro, Solimões, Madeira, Purus, Juruá e Rio Branco, interligando diretamente 59 municípios da região e beneficiando aproximadamente 9,2 milhões de pessoas.

Segundo Wilson Lima, o Governo Federal também já está trabalhando para integrar as ações do Norte Conectado com o Programa Amazônia Conectada, do Ministério da Defesa, para que a resolutividade da questão da internet na região seja mais abrangente e eficaz.

“Nós já temos um programa que vem sendo tocado há algum tempo, o ‘Amazônia Conectada’, que é tocado pelo Ministério da Defesa, mas agora há uma integração com o Ministério das Comunicações, que está desenvolvendo o projeto Norte Conectado em parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia”, disse o governador.

De acordo com ele, o Ministério das Comunicações está comprometido em iniciar, no ano que vem, o estudo de viabilidade para que o Norte Conectado comece a chegar ao Amazonas.

“O Estado veio aqui também se colocar à disposição para que a gente possa fazer a conexão com aqueles municípios e comunidades onde o Governo Federal não vai conseguir chegar”, afirmou.

A agenda incluiu reuniões com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão; com o ministro das Comunicações, Fábio Faria; e com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes.

*Com informações da assessoria

