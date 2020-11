Com buraco na rua, moradores do Japiim 2 temem acidentes com carros

O buraco fica maior com a intensa movimentação de carros pesados no local | Foto: Arquivo pessoal

Manaus – Um buraco está tirando o sono dos moradores das ruas Penetração III e D 14, no bairro Japiim 2, na zona Sul de Manaus. Segundo os populares, o buraco já foi tapado, porém, com a grande movimentação de carretas na via, o problema só agrava com o passar dos dias.

A dona de casa, Ana Paula informou para o Portal Em Tempo que teme acidentes no local.

“Ele está ficando maior e por aqui transitam caminhões, carros e a linha de ônibus público e de empresas do Distrito Industrial. Durante o dia, os congestionamentos são constantes. Eu vejo tudo isso aqui, de dentro de casa”, relatou a moradora.

O buraco na via parece pequeno mas dá para notar que é mais profundo do que se imagina. Não há estrutura para aguentar o asfalto e cada carro que passa em cima, a estrutura cede e o buraco aumenta.

“Hoje o buraco está assim. Inclusive esse cone foi colocado, pois os carros passam em alta velocidade e não veem o buraco”, acrescentou.

O cone foi colocado para que veículos não passem pelo buraco | Foto: Arquivo pessoal

Dentro do conjunto transitam carretas pesadas e por ser um conjunto antigo, a estrutura de esgoto são antigos e não suportam mais peso.

A moradora comentou também que é proibido o trânsito de carretas no conjunto, pois está sinalizado no sinal da avenida Buriti.

“Aqui o engarrafamento é quase que diariamente, pois não se respeitam os sinais de trânsito entre a Manaus 2000”, finalizou.

O buraco tem profundidade por conta de vazamento na rede de drenagem | Foto: Arquivo pessoal

A equipe de reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Manaus para saber quais medidas serão tomadas com relação ao problema no bairro. A assessoria afirmou que já estiveram no local verificando o caso e a situação mencionada.

Eles informaram que a demanda não é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), e sim da concessionária Águas de Manaus. “Ressaltamos que iremos reforçar junto a empresa a realização do serviço”, disse em nota.

A equipe de reportagem enviou um e-mail para a Concessionária Águas de Manaus. A assessoria informou que já está atuando junto a Seminf para solucionar o problema relatado.

A empresa explica que no local existe um vazamento da rede de drenagem, que precisa ser corrigido. A Águas de Manaus reforça o compromisso em oferecer saúde e qualidade de vida para a cidade e agradece a compreensão da população.

