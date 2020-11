Criação do Museu da Suframa terá apoio do TCE-AM

Uma das motivações para a construção de um espaço museológico da Suframa é mostrar a relação entre passado e o presente e convidar a população para percorrer o caminho de evolução da instituição ao longo das décadas. | Foto: Divulgação

Manaus – A elaboração do Museu da Suframa terá apoio inédito do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), parceria foi confirmada na manhã desta quinta-feira (12).

O apoio foi firmado na sede da Corte de Contas pelo presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello, após visita técnica ao Museu do Tribunal, com o superintendente da Suframa, general Algacir Antônio Polsin, acompanhada pelo conselheiro Júlio Pinheiro, e pelo chefe do Departamento de Pesquisa e Memória do TCE-AM, Josetito Lindoso.

“Estamos honrados de poder servir como inspiração para o projeto da construção de um museu no coração da Zona Franca de Manaus, que fará com que a sociedade amazonense conheça e entenda a importância da Suframa e do PIM para o Brasil”, ressaltou o presidente do TCE, conselheiro Mario de Mello.

A exemplo do museu histórico inaugurado em outubro no TCE, o projeto da Suframa tem o intuito pedagógico e turístico para a capital amazonense.

“Nossa intenção com a construção de um museu na Suframa é contribuir especialmente para o turismo de forma geral. Queremos mostrar não só para a população amazonense como para todo o Brasil, o que é o modelo Zona Franca e quais os benefícios que ele traz para a economia, para a população”, esclareceu o superintendente da Suframa, general Algacir Antônio Polsin.

“Estamos muito felizes de poder colaborar de maneira efetiva para a realização deste projeto, acredito que essa parceria institucional trará bons frutos para ambos os órgãos e pode se tornar futuramente muito valiosa para os interesses públicos”, afirmou o responsável técnico do museu do TCE, Josetito Lindoso.

