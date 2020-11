Wilson Lima visita hospital que fará atendimentos por telemedicina

Japurá (AM) - O governador Wilson Lima visitou, nesta quinta-feira (12/11), o hospital Mayara Redman Abdel Aziz, em Japurá. A unidade recebeu equipamentos novos para realizar atendimentos por telemedicina, viabilizados por meio de parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) e o Ministério da Saúde.

Ao todo, sete especialidades médicas são oferecidas pelo projeto, financiado pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), com o apoio do Hospital Albert Einstein. No total, além de Japurá, outros 26 municípios serão contemplados, incluindo Manaus.

“Esse programa está sendo levado para o interior, e é algo que nos ajuda muito no atendimento a algumas especialidades em que o Estado tem uma demanda muito alta. Então, a partir de hoje, nós estamos dando início a essa parceria com o Hospital Albert Einstein (de São Paulo) em que moradores de municípios como Japurá vão ter a oportunidade de ser atendidos por um médico especialista de uma instituição renomada como Albert Einstein", destacou o governador.

O projeto de Telemedicina faz parte do plano de governança em Tecnologia da Informação (TI) do programa Saúde Amazonas, com o objetivo de levar atendimento ao interior do estado.

“Esse projeto está sendo levado para aqueles municípios considerados com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) muito baixo, então isso é um reforço nessa nossa missão de levar qualidade de vida para as pessoas, de levar atendimento básico na área de saúde”, acrescentou Wilson Lima.

Para tornar possível o atendimento por telemedicina, a unidade hospitalar de Japurá recebeu um computador, uma câmera, laptop portátil para ser levado a comunidades de difícil acesso e uma caixa de som. O material também pode ser utilizado um Unidades Básicas de Saúde (UBSs) fluviais. A equipe que opera os equipamentos recebe treinamento prévio.

Outros investimentos

O município de Japurá já recebeu o total de R$ 463,8 mil do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Estado do Amazonas (FTI), repassado em três parcelas de R$ 154,6 mil.

Além disso foram entregues três bombas de infusão, um respirador, um monitor multiparamétrico, um digitalizador, um ultrassom, dois microscópios e cinco fluxômetros.

A unidade hospitalar do município está sendo reformada através de emenda parlamentar estadual.

“Nós estamos mudando alguns equipamentos das unidades do interior. São equipamentos modernos que nós estamos trocando por aqueles que eram locados, agora esses serão permanentes. Já mandamos para cá também insumos, EPIs, medicamentos, estamos aqui no processo de reforma em parceria com a Prefeitura, em parceria com o deputado estadual Dr. Gomes, que já destinou emendas na ordem de R$ 750 mil. Todas essas ações estão sendo importantes para que a gente possa garantir o atendimento para os pacientes”, pontuou o governador Wilson Lima.

*Com informações da assessoria