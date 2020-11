Mulher morre após ter a cabeça esmagada por ônibus na Compensa

A vítima chegou a ser socorrida mas não resistiu e morreu no hospital | Foto: Divulgação

Manaus - Silvia Mara Xavier Alencar, de 30 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (12), após ter a cabeça esmagada por um ônibus coletivo na rua Amazonas, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com testemunhas, ela era passageira de uma motocicleta conduzida por um homem quando ele teria tentado fazer uma ultrapassagem na via pública. Um carro acabou colidindo contra a motocicleta e os dois foram arremessados na via pública.

"Quando eles foram arremessados para a via pública, o ônibus coletivo veio sentido ao bairro Centro e acabou passando por cima da cabeça da passageira da motocicleta. O homem saiu ileso", contou um morador.

Silvia Mara ainda foi socorrida e encaminhada ao Serviço de Pronto Atendimento Joventina Dias, naquele mesmo bairro, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.

A perícia criminal deve apontar as causas do acidente que será investigado pela Polícia Civil. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para fazer a remoção do corpo.