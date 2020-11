Criança de 5 anos comemora cura do câncer no AM

Em torno de 50 crianças são atendidas pela entidade, com serviços de alimentação, suplementação e traslado para a realização de todos os procedimentos nas unidades de saúde da capital amazonense | Foto: Divulgação

Manaus – O pequeno Victor Inácio Ribeiro, de 5 anos, comemora a cura da leucemia nesta quinta-feira (12). Diagnosticado aos 11 meses de idade, Victor enfrentou diversos desafios para realizar o tratamento oncológico.

A mãe de Victor, Mayara Monteiro, lembra que o suporte oferecido pelo Grupo de Apoio à Criança e ao Adolescente com Câncer do Amazonas (GACC-AM), instituição beneficiada pelo McDia Feliz, foi essencial para o tratamento dele desde o começo. “Quando ele iniciou o tratamento, teve que alterar a alimentação e não podia comer várias coisas. Esse começo foi aterrorizante, mas tive todo o suporte de uma nutricionista do GACC-AM e isso me trouxe segurança”, comenta.

Durante o tratamento, o menino também precisou passar por uma cirurgia e Mayara recorda do suporte emocional do GACC-AM, que foi fundamental para enfrentar o medo dos riscos do procedimento. “A instituição é como uma família, que podemos contar em todos os momentos difíceis. Com apenas 11 meses, os médicos me diziam que ele não tinha chances de sobreviver, e hoje ele está há dois anos curado”, conta.

Em torno de 50 crianças são atendidas pela entidade, com serviços de alimentação, suplementação e traslado para a realização de todos os procedimentos nas unidades de saúde da capital amazonense.

A coordenadora de marketing do GACC-AM, Karoliny Santos, explica que a instituição sobrevive do apoio de voluntários e funcionários que procuram, com a realização de eventos sociais e parcerias com empresas, arrecadar recursos para a manutenção do atendimento.

“O serviço oferecido pelo GACC-AM é extremamente importante na vida de crianças e adolescentes que estão em tratamento oncológico, pois somos a única instituição no Amazonas que oferta serviços para pacientes diagnosticados com câncer. Visamos o bem-estar dos pacientes e famílias, tentando minimizar o impacto do enfrentamento da doença e os desafios sociais que surgem durante o tratamento”, afirma a coordenadora de marketing do GACC-AM.

Dentre as iniciativas que apoiam a entidade está o McDia Feliz. Com a renda arrecadada na campanha deste ano, o GACC-AM espera dar continuidade e ampliar os serviços ofertados de assistência social, psicologia, nutricionista e motorista para a realização do translado, aquisição de cestas básicas entregues mensalmente às famílias que estejam em vulnerabilidade socioeconômica, produtos suplementares específicos de acordo com cada paciente, materiais de higiene pessoal para os internados e em vulnerabilidade econômica.

A edição 2020 do McDia Feliz está confirmada para 21 de novembro. No dia do evento, toda a renda obtida com a venda de sanduíches Big Mac é revertida à campanha. Desde 1988, cerca de R$ 300 milhões já foram arrecadados.

Vouchers antecipados

Empresas e pessoas físicas já podem adquirir vouchers antecipados para serem resgatados no dia do evento. A pré-venda vai até a véspera da campanha*.

Uma grande novidade desta edição são os tickets no formato digital, uma das iniciativas da marca para que todos possam contribuir com a campanha de maneira mais segura e conveniente. Este formato está disponível pelo site: http://www.giftty.com.br/mcdiafeliz/mcd/GACCAM

Quem preferir adquirir os tradicionais vouchers físicos, deve entrar em contato diretamente com a instituição, por meio do (92) 3659-5000 e o WhatsApp (92) 9 8282-4892.

O valor de cada voucher antecipado será o mesmo do último ano: R$ 17

McProtegidos: Segurança para clientes e funcionários

Este ano, o McDia Feliz será realizado com uma série de medidas adicionais de segurança, a fim de proteger os clientes contra o coronavírus. Os clientes serão orientados a utilizar preferencialmente modelos com menor contato, como o McDelivery ou Drive-Thru, e os tradicionais eventos comemorativos nos restaurantes serão substituídos por ações de interação e engajamento online.

Além disso, os restaurantes da rede estão seguindo um protocolo especial de operação, que inclui o uso de máscaras, luvas e viseiras pelos funcionários, instalação de barreiras acrílicas nos pontos de atendimento, demarcação de distanciamento social e reforço nos procedimentos de higiene, entre outras ações que fazem parte da campanha McProtegidos.

