HPS 28 de Agosto inaugura sala para pacientes de alta médica

Com a ação da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), a estimativa é reduzir em 30% o tempo de permanência dos pacientes e o nível de superlotação nas unidades | Foto: Gisele Rodrigues/ SES-AM

O Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto ganhou, nesta quinta-feira (12/11), a Sala de Alta da unidade. O local é destinado ao acolhimento de pacientes que receberam alta médica, mas que precisam permanecer no hospital enquanto a ida para casa está sendo providenciada. A ação faz parte do Programa Saúde Amazonas, que está promovendo melhorias na infraestrutura e nos fluxos das unidades.

Com a ação da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), a estimativa é reduzir em 30% o tempo de permanência dos pacientes e o nível de superlotação nas unidades, por meio de ferramentas como a Sala de Alta, que integra Projeto Lean nas Emergências, em implantação nos prontos-socorros da rede estadual de Manaus.

A iniciativa é feita em parceria com o Hospital Sírio Libanês que aplica um conjunto de ferramentas para reduzir o tempo de internação nos prontos-socorros, favorecendo a alta em tempo oportuno para o paciente e para a unidade de saúde. O projeto vem eliminando as superlotações dos HPS´s, que recebem um grande fluxo de pacientes diariamente, como o 28 de Agosto.

Conquista

Para o consultor do Sírio, Daniel Meireles, a sala de alta foi uma conquista estratégica do hospital. A partir de agora, após a alta médica, o paciente poderá aguardar o deslocamento e/ou a família na sala, desocupando um leito mais rapidamente.

“Com isso, qual que é o ganho? A gente deixa disponível um leito na enfermaria para ser ocupado com os pacientes que estão aguardando pronto-socorro. A gente diminuiu bastante o tempo de permanência, um número significativo, cerca de 20 a 30%, devido essa agilidade na troca de leitos”, destacou o consultor do Sírio Libanês.

O novo espaço foi instalado no quinto andar do HPS e possui todo o conforto de uma sala de espera, com poltronas reclináveis, além de climatização e televisor.

Alta no tempo correto - Para a secretária executiva adjunta de Atenção à Urgência e Emergência da SES-AM, Mônica Melo, o destaque positivo gerado no 28 de Agosto foi a maior rotatividade dos leitos.

“O maior ganho registrado no (HPS) 28 de Agosto é o giro de leitos. Os pacientes chegam, são atendidos conforme sua necessidade e conseguem ser devolvidos para casa no tempo correto, no tempo oportuno”, afirmou a secretária.

A diretora do HPS 28 de Agosto, Júlia Marques, também destacou a importância do novo espaço. Segundo ela, a equipe toda está motivada para oferecer cada dia mais um serviço de qualidade para a população.

“A equipe está muito motivada, uma gestão muito participativa, colocando todos os funcionários, desde a limpeza até os médicos estão participando de reuniões diárias. Cada um coloca a sua dificuldade e, em cima disso, a gente tenta resolver os problemas”, disse a diretora.

*Com informações da assessoria