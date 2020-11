Eleições 2020: ônibus em Manaus serão gratuitos neste domingo (15)

As viagens com gratuidade de passagens estão previstas das 4h às 20h | Foto: Marcio James / Semcom

Manaus – Os ônibus do transporte coletivo serão gratuitos em Manaus neste domingo (15) para o primeiro turno das Eleições Municipais 2020.

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, assegurou a gratuidade da tarifa por meio da Lei nº 2.703, regulamentada pelo Decreto nº 4.940, publicada no Diário Oficial do Município (DOM), nº 4.965, desta quinta-feira (12).

Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), 973 ônibus deverão circular por Manaus neste domingo de primeiro turno das eleições municipais.

As viagens com gratuidade de passagens estão previstas das 4h às 20h. Para o trânsito, também foi montado esquema especial para o dia do pleito.

“A exemplo dos pleitos anteriores, garantimos mais uma vez a gratuidade do transporte coletivo. É uma medida importante para facilitar a locomoção de quem precisa exercer seu papel de cidadão com a votação”, disse o prefeito. Pela Constituição Federal, o voto é obrigatório para pessoas com idade entre 18 e 70 anos.

A medida se estenderá para o segundo turno, caso houver, previsto para 29 de novembro.

Como medida de prevenção ao combate do novo coronavírus, o prefeito ressaltou que vai haver uma maior vigilância para evitar aglomerações nos veículos do transporte coletivo.

“As empresas já estão orientadas sobre suas responsabilidades, assim como o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, IMMU, para que seja feita uma forte vigilância para evitarmos aglomeração que possa pôr em risco a saúde dos passageiros”, destacou Arthur.

