Cães heróis: conheça uma tropa do AM que tem faro de justiça

Manaus – Os cães são realmente criaturas muito especiais. Além de companheiros e carinhosos, muitos deles possuem características únicas, o que lhes permite desempenhar papéis fundamentais. Quando o assunto é farejar explosivos e drogas, encontrar pessoas desaparecidas, localizar suspeitos e reforçar operações policiais no Estado do Amazonas, essa “tropa de elite canina” mostra que é osso duro de roer e que missão dada é missão cumprida.

Os cães policiais são essenciais para o trabalho das forças de segurança do Estado. Conforme dados da Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), em 2020, a parceria entre policiais e cães tirou de circulação cinco armas de fogo e munições e localizaram 15 cadáveres. Em 2019, a CipCães foi responsável por mais de 170 operações focadas no combate ao crime.

Quem são os cães?

Segundo a Companhia da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), ao todo são 18 cães que estão em atuação neste ano | Foto: Divulgação SSP-AM

Segundo a Companhia da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), ao todo são 18 cães que estão em atuação neste ano. Entre as raças estão Pitbull, Rottweiler, Pastor Alemão, Pastor Belga Malinois, Doberman e Labadror. Odin, Tyson, Jade, Ronda e Fiona são alguns dos cachorros que trabalham com a polícia no Amazonas.



Segundo o comandante do CipCães, major Eduardo Freitas, os cuidados com os cães policiais é totalmente diferenciado, visto que a modalidade que estão empregados exige outros processos.



“Tratamos nossos amigos de quatro patas com um pouco mais de reverência e reconhecimento, que lhes é justo, atribuindo-lhes o título honoríficos (dignos) de cães policiais. São cães que passam por um rigoroso processo de seleção desde antes mesmo do nascimento, onde seus pais são avaliados e a sua procedência é meticulosamente estudada, a fim de que atendam todos os requisitos exigidos pela modalidade em que serão empregados”, explica.

Filhotes treinados

A partir de 60 dias de vida, o treinamento já pode ter início | Foto: Divulgação/ SSP-AM

A partir de 60 dias de vida, o treinamento já pode ter início, com a presença de um responsável pela atuação do cão. Os primeiros passos são sobre a agilidade em pisos com cascalho, lama, piso liso de shopping e de metal. Em seguida, conhecem ambientes com variados sons, desde os mais urbanos até pequenos barulhos como os de bombinhas.

Durante oito anos os cães exercem função, em que são realizados testes para medir a atuação do animal | Foto: Divulgação/ SSP-AM

Conforme a maturidade do filhote, o nível de dificuldade aumenta, possibilitando uma maior socialização do cão em diversos ambientes. Durante oito anos os cães exercem função, em que são realizados testes para medir a atuação do animal, se deve continuar ou não em atividade.



De acordo com Freitas, são diversas as atividades para que o desenvolvimento do cão seja completo. “Nossos cães diariamente possuem momentos de atividade física, para que esteja sempre condicionado ao pronto emprego, momentos de socialização, potenciação (brincadeiras e atividades direcionadas ao apego do cão pelo seu brinquedo, principal ferramenta de adestramento positivo utilizado na CIPCães) e treinamentos para o emprego operacional do cão", conta.

Cuidados especiais

Ao chegar ao batalhão, os cães passam por cuidados diários para uma higiene e alimentação necessária | Foto: Divulgação SSP-AM

Ao chegar ao batalhão, os cães passam por cuidados diários para uma higiene e alimentação necessária, além de contarem com o apoio de veterinários.



O adestrador comportamental Gian Carlos Corrêa, explica que a polícia tem uma grande ajuda com os cães de raça que são selecionados e destinados para cada atividade a qual são integrados.

"Os cães são fundamentais no apoio à polícia tanto para salvamento, resgate e entorpecentes. Conheço todo trabalho que é feito pela polícia em Manaus e eles seguem todos os cuidados para o bem-estar do animal, eles possuem horários para treino e todo acompanhamento veterinário”, confirma o profissional.



Na ativa

A cadela Zoe em uma operação policial que apreendeu mais de 100 quilos de drogas | Foto: Divulgação/ SSP-AM

O cão Odin, da Receita Federal, treinado para farejar drogas, encontrou 50 quilos de maconha em duas embarcações durante Operação Parintins 2019.



Em 2019 em uma das apreensões, o agente canino Tyson, encontrou 25 quilos de maconha do tipo skunk. De acordo com o tenente Afonso Funior que trabalha no adestramento dos pastores belga Tyson e da cadela Jade, que são usados nas operações de combate a narcóticos, os pets já auxiliaram na apreensão de cerca de 250 quilos de drogas.

Em relação à apreensão de entorpecentes, foram contabilizadas 44 ocorrências nos primeiros sete meses do ano, de acordo com a SSP-AM.

Como funciona a aposentadoria

Depois da aposentadoria, a CipCães deve escolher um novo lar para o animal, onde diariamente seja cuidado | Foto: Bruno Zanardo/Secom

Os cães policiais podem se aposentar a partir dos 8 anos, idade em que geralmente estão mais cansados para continuar a rotina. Depois da aposentadoria, a CipCães deve escolher um novo lar para o animal, onde diariamente seja cuidado, depois de um tempo a equipe de policiais pode visitar o cão para verificar como está a condição do animal.



Em outubro deste ano, a cadela policial Vênus, de seis anos de idade, responsável por auxiliar equipes da Polícia Militar foi para reserva e se aposentou de seus serviços como cão policial integrante da Companhia Independente de Policiamento com Cães (Cipcães).

De acordo com o comandante, a partir do sexto ano de vida dos cães policiais, já se inicia a avaliação do desempenho no serviço diário. Nessa idade, eles começam a apresentar certo cansaço e então, já sabem que é hora de procurar um responsável para adoção consciente.

“A Vênus chegou aqui com três meses de idade, e ela passou por um treinamento em torno de um ano para o faro de narcóticos e faro de armamento. No decorrer desses anos, ela participou de diversas operações e conseguiu localizar uma quantidade em torno de sete toneladas de substância entorpecente dos mais diversos tipos”, relatou.

Leia Mais:

Mulheres são presas com droga colada ao corpo em Coari