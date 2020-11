Prefeito vistoria obras de plataformas e reconstrução do T1

| Foto: Alex Pazuello / Semcom

Manaus – Arthur Virgílio Neto, prefeito de Manaus, tem vistoriado às obras de mobilidade urbana, na manhã desta sexta-feira (13). Chegou a visitou as frentes de trabalho de reformas das plataformas centrais de ônibus e da reconstrução do Terminal de Integração 1 (T1), na avenida Constantino Nery.

“O próximo prefeito vai encontrar uma estrutura montada para que ele possa ‘deitar e rolar’ em mobilidade urbana. Estamos construindo 16 plataformas de embarque e desembarque ao longo das avenidas Constantino Nery, Torquato Tapajós e Max Teixeira. Oito serão entregues até dezembro e o restante ficará com orçamento garantido para a próxima gestão. Além disso, estamos trabalhando na construção do novo Terminal 1, uma estação muito moderna, que compõe o corredor viário, interligando a zona Norte ao Centro”, destacou o prefeito.

O Terminal 1 será composto por duas plataformas, norte e sul, com mais de 250 metros de extensão e já ultrapassa 30% de execução da obra com a fase final de toda a infraestrutura em macro e microdrenagem, piso e fundação da estrutura de sustentação. A próxima fase vai contar com a instalação dos pré-moldados, que darão mais visibilidade para o andamento da obra.

A menos de dois meses do fim da gestão, Arthur tem ido, diariamente, às ruas, para vistoriar as obras da prefeitura. “Estou me dedicando a percorrer todas as obras inacabadas, fazendo as cobranças justas, para oferecer a Manaus o que ela merece. Quem paga por todas essas obras é a própria cidade, eu sou só o intérprete de um momento muito feliz. Estamos trabalhando duro e com muito amor”, ressaltou.

As novas plataformas de embarque e desembarque substituem as anteriores, compostas por uma grande parte metálica, e que, agora, ganharão uma nova roupagem com estrutura de concreto. As novas estruturas contam com 44,80 metros de comprimento, 8,40 metros de largura e 3,60 metros de altura, seguindo o padrão das Estações de Transferências e dos Terminais de Integração.

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), a empresa responsável pelo trabalho já concluiu o alicerce das oito plataformas centrais a serem entregues ainda este ano. “Estamos acompanhando os trabalhos, que avançam, conforme a determinação do prefeito Arthur, para entrega ainda este ano. Assim, as principais avenidas de Manaus estarão padronizadas, o que trará muitos benefícios à população”, assegurou o secretário da Seminf, Kelton Aguiar.

