Imprensa Oficial apresenta versão impressa do “Amazonas em Mapas”

Manaus - O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jório Veiga, recebeu, nesta quinta-feira (12), a primeira remessa de 25 exemplares da edição impressa do “Amazonas em Mapas”. Trata-se de um estudo que reúne dados estatísticos de setores estratégicos como infraestrutura, emprego e renda, educação e saúde de todos os municípios do estado. O levantamento completo também está disponível em Mapas e Indicadores.

“Esse trabalho é de extrema importância porque permite o acesso a informações vitais para a definição de políticas públicas, para pesquisas em geral”, disse o secretário Jório Veiga, ao receber os volumes da publicação das mãos do gestor de negócios da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (IOA), Thiago Botinelly.

A parceria com a Imprensa Oficial, destacou Jório Veiga, foi fundamental para garantir o registro desse trabalho no formato impresso com alta qualidade, complementando a publicação em modelo eletrônico.

Em sua quarta edição, o Amazonas em Mapas apresenta um detalhado levantamento, contendo 133 mapas, com base no ano de 2018, incluindo dados geoambientais, demográficos e ainda sobre índice de desenvolvimento humano, infraestrutura, emprego e renda, economia e agricultura, entre outros setores.

Metodologia

Os processos metodológicos que balizaram o “Amazonas em Mapas” envolveram um conjunto de informações obtidas, organizadas, sistematizadas e georreferenciadas dos 62 municípios que compõem o território amazonense e foram realizados com a parceria de órgãos federais, estaduais e municipais.

A publicação tem o ano de 2018 como referência para as bases de dados. As diversas fontes utilizadas e formatos de consultas foram extraídos diretamente dos órgãos governamentais das esferas federal, estadual, municipal, bem como de empresas privadas. Essas informações foram devidamente preparadas, tabuladas, georreferenciadas, analisadas e coordenadas pelo Departamento de Estudos, Pesquisas e Informações (Depi), da Sedecti.

*Com informações da assessoria