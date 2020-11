Motociclistas colidem em cruzamento na alameda Cosme Ferreira

O acidente aconteceu na noite desta sexta-feira (13) | Foto: Divulgação

Manaus - Um acidente de trânsito ocorrido na noite desta sexta-feira (13), na alameda Cosme Ferreira, no bairro Zumbi dos Palmares, na Zona Leste de Manaus, deixou um motociclista ferido. O acidente aconteceu em um cruzamento na localidade.

De acordo com as testemunhas, dois motociclistas passaram no lugar e nenhum parou no cruzamento. Eles acabaram se chocando e com o impacto um dos ocupantes caiu em via pública. Ele teve ferimentos na cabeça.

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e auxiliaram no fluxo da via. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou atendimento médico à vítima e a conduziu até o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. O caso deve ser registrado em uma delegacia da área.

