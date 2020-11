Descarga elétrica mata pai e filho dentro de igarapé em Manaus

Samu tentou reanimar as vítimas, mas não teve sucesso | Foto: Divulgação

Manaus - O ferreiro Jorvanilson Reis dos Santos, de 37 anos, e o estudante Rodrigo Junio dos Santos Reis, 15, pai e filho, respectivamente, morreram na noite desta sexta-feira (13) após levarem choque elétrico dentro do igarapé, localizado no ramal Santa Marta, invasão Jesus me Deu, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.



Os corpos das vítimas foram encontrados por volta das 22h30. Segundo testemunhas à 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a fatalidade aconteceu por volta das 18h. Pai e filho estavam a caminho de casa quando tentaram pegar um atalho pela área do igarapé.

O estudante foi o primeiro a receber a descarga elétrica causada por uma fiação que estava na água. O ferreiro ao ver o filho ferido tentou resgatá-lo, mas também acabou sendo eletrocutado.

A equipe da 18ª Cicom ainda acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que tentou reanimar as vítimas, mas não teve sucesso, pai e filho já estavam mortos.

Os corpos de Jorvanilson e Rodrigo foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

Outro caso

No dia 16 de agosto deste ano, o adolescente Rafael Pereira, de 15 anos morreu após ser eletrocutado ao tentar retirar um papagaio da fiação elétrica em frente a casa dele, na rua dos Bandeirantes, no bairro Lírio do Vale, Zona Oeste da capital.

