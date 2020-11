Idam: 227 vagas do concurso público são distribuídas por cidades do AM

O prazo de entrega de documentos foi estendido até a próxima quinta (15) | Foto: Diego Peres/ Secom

Manaus - A comissão de servidores do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), divulgou a relação de distribuição das 227 vagas por município de cada polo do concurso do Idam.

No Polo 1, que abrange os municípios de Manaus (unidade local de Manaus, localizada na barreira com a BR-174), Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, Anamã, Anori, Autazes Beruri, Caapiranga, Careiro, Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Iranduba, Manacapuru, Vila Rica de Caviana (Manacapuru), Manaquiri, Novo Airão e Rio Preto da Eva, há 60 vagas, e mais 35 vagas na sede do Idam Central.

No Polo 2, que abrange os municípios de Itacoatiara, Novo Remanso (Itacoatiara), Itapiranga, Maués, Nova Olinda do Norte, Presidente Figueiredo, Silves, Urucurituba, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Nhamundá, São Sebastião do Uatumã, Urucará e Parintins, estão disponíveis 38 vagas.

No Polo 3, que compreende os municípios de Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Santo Antonio do Içá, Tabatinga, Tonantins, Alvarães, Fonte Boa, Japurá, Juruá, Jutaí, Maraã, Tefé, Uarini, Carauari, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna e Itamarati, são 54 vagas.

No Polo 4, abrangendo os municípios de Boca do Acre, Canutama, Lábrea, Vila Extrema (Lábrea), Pauini, Tapauá, Apuí, Borba, Humaitá, Manicoré, Santo Antônio do Matupi (Manicoré) e Novo Aripuanã, são 40 vagas.

Prazo estendido

Na sexta-feira (13), o Idam informou que o prazo para apresentação de documentos para habilitação à posse foi expandido até a próxima quarta-feira (19), em virtude da existência de retardatários que não apresentaram documentos e também do escalonamento de agendamentos realizados pela Junta Médico Pericial do Estado do Amazonas.

*Com informações da assessoria

