Arthur Neto faz vistoria em obras e diz ‘prefeito tem de estar na rua'

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, vistoriou quatro obras previstas para serem entregues ainda este ano: duas de educação, uma de assistência social à família e ao idoso e uma de saúde, localizadas nas zonas Leste e Norte da cidade, neste sábado (14).

Os espaços vistoriados foram o Centro Municipal de Ensino Infantil (Cmei) Júlia Barjona, no São José, que chegou a 67% de execução; o Centro de Convivência da Família e do Idoso, no Jorge Teixeira; a Clínica de Saúde da Família, no São José, com capacidade para atender 14 mil pessoas por mês; e o Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) no Novo Aleixo, que, atualmente, está com 50% da obra executada.

Arthur Neto disse que para ele, o gestor da cidade deve estar nas ruas com a população.

“Para mim, prefeito tem de estar na rua, vendo de perto sua gestão acontecer", destacou o chefe do Executivo municipal.

Dentro da programação, o prefeito esteve no Centro de Convivência da Família do Idoso, no São José. O local irá integrar as ações de assistência social, esporte e lazer, descentralizando a área do Parque Municipal do Idoso.

“Esse Centro do Idoso é muito importante, é o segundo de Manaus, e para podermos colocar essa obra em pé, são mais de 380 metros de drenagem da água que vem do igarapé”, mencionou o prefeito Arthur Neto.

O novo centro de convivência terá pista de caminhada, playground, academia ao ar livre, laboratório de informática, refeitório, sala de ginástica, ludoteca e salas de aula.

Clínica da Saúde Hilário Gurjão

O prefeito Arthur Neto esteve também na Clínica de Saúde da Família, na rua Hilário Gurjão, Jorge Teixeira, zona Leste, que está na fase final de obra.

“A Hilário Gurjão será uma UBS [Unidade Básica de Saúde] tipo quatro, o que significa uma capacidade de atendimento de 14 mil pessoas por mês. É um trabalho muito duro, mas, sobretudo, importante para a saúde da população”, explicou Arthur Neto.

Na educação

No Cmei Júlia Barjona, no bairro São José, o prefeito se mostrou satisfeito com o ritmo dos trabalhos. "O aspecto da obra é bem diferente desde a última vez que estivemos aqui. A reconstrução dessa escola é muito importante para mim, um sonho da minha gestão”, salientou o prefeito.

O Cmei contará com 11 salas de aula, duas salas multiuso e uma de informática, além de espaços administrativos completos com sala de professores, pedagogia, secretaria e amplo refeitório.

Também terá com um pequeno auditório e um pátio coberto, para atividades extracurriculares. A escola possuirá capacidade para receber 660 alunos, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 330 alunos em período integral, e irá ao encontro das necessidades dos moradores do bairro São José, zona Leste, zona mais populosa do município.

