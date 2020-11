Ao votar, Alfredo Nascimento pediu que eleitores votem consciente

Alfredo declarou que a população deve votar em um prefeito que cumpra com o que está prometendo | Foto: Divulgação

Manaus - Durante votação, o candidato a prefeito Alfredo Nascimento (PL), se declarou confiante e com boas expectativas para o resultado do pleito municipal. O candidato exerceu o direito cívico na Escola Estadual Aderson de Menezes, localizada no Parque 10, Zona Centro-Sul, na manhã deste domingo (15).



Antes de comparecer à seção, Alfredo declarou que a população deve votar em um prefeito que cumpra com o que está prometendo.

“As pessoas têm que buscar nessas informações o que é possível ser feito. A população deve avaliar bem o candidato. É possível dar passagem de graça para os estudantes ? É possível dar 100 mil bolsas auxílio ? De onde vem esse dinheiro ?Eu estou aqui. Coloquei a minha história, meu currículo, a minha vida pública a serviço dessa campanha. Se a população julgar que eu tenho condições de ser prefeito eu vou me dedicar muito, eu terei um dever enorme com essa cidade”, declarou.

Ao término de sua votação, Nascimento comentou ainda que tem uma boa expectativa em relação às eleições deste ano.

“Tenho uma boa expectativa, fizemos uma campanha sem problemas e eu espero que o dia de hoje seja tranquilo e calmo, que as pessoas votem com consciência para que a gente tenha uma cidade melhor", disse.

O candidato chegou acompanhado de sua vice, Conceição Sampaio e, com o atual prefeito Arthur Neto, que estava com sua esposa Elizabeth Valeiko, e afirmou que irá acompanhar a apuração junto com sua família.

