Prefeitura garante serviços de Limpeza, Trânsito e Transporte hoje

Manaus - A Prefeitura de Manaus, em uma força-tarefa de fiscais de transporte, agentes de trânsito e limpeza, atuou neste domingo (15), primeiro turno das Eleições Municipais 2020, para garantir a normalidade dos serviços e o exercício do voto pelos eleitores na capital amazonense.

“Estivemos com fiscais de transporte e agentes de trânsito nas ruas, como determinou o prefeito Arthur Virgílio Neto, para monitorar as vias e a circulação do transporte coletivo. Foi um domingo de eleição tranquilo”, avaliou o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Francisco Bezerra.

Um total de 973 ônibus do transporte coletivo, atendendo 220 linhas, começou a circular às 4h, com tarifa gratuita, serviço que se estende até as 20h deste domingo, conforme determinou o prefeito Arthur Neto, assegurado pelo Decreto nº 4.940, publicado no Diário Oficial do Município (DOM) nº 4.965. A estimativa é de que, aproximadamente, 516 mil usuários tenham se beneficiado da gratuidade do transporte neste domingo.

O vice-presidente de transporte do IMMU, Pedro Carvalho, complementou, ainda, que a frota foi a mesma de dias normais da semana e que, neste pleito, houve uma preocupação maior devido a pandemia do novo coronavírus. “Trabalhamos com foco em evitar aglomeração e sempre com todos os cuidados para manter a saúde, como o uso de máscaras pelos usuários e a ventilação dentro dos ônibus, com as janelas abertas”, mencionou.

Quem precisou se deslocar para exercer o direito do voto agradeceu à prefeitura pela garantia da gratuidade da tarifa. “Acho muito importante o transporte gratuito neste dia de eleição, ajuda muito a população”, disse Jorge Lima, que votou em uma escola na avenida André Araújo, na zona Centro-Sul.

O subsecretário operacional da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), José Rebouças, destacou a importância do serviço de limpeza pela cidade após o término da votação. “Os garis da Semulsp, após dedicarem o dia de hoje ao comparecimento às urnas, estarão hoje, a partir das 17h retomando seus trabalhos e dando aquele atendimento que sempre deram à cidade de Manaus, alguns pontos que merecem mais atenção, mas temos certeza que tudo estará normalizado”, assegurou.

*Com informações da assessoria