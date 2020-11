Quase 2 mil CNHs são recolhidas durante fiscalizações em Manaus

De janeiro a outubro foram recolhidas 1.445 CNHs | Foto: Divulgação/Detran-AM

Manaus – O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) recolheu 1.905 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) durante as operações de fiscalização nos primeiros dez meses do ano.

Em comparação com o mesmo período do ano passado, esse número é 25% menor. Essa redução se deu em decorrência da mudança no foco das ações do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) no período mais agravado da pandemia do novo coronavírus, entre os meses de abril e junho.

Nesses meses, os agentes do Detran-AM diminuíram as ações de fiscalização para participar de operações da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) na verificação do funcionamento de estabelecimentos comerciais em Manaus.

A infração que mais gerou recolhimento da CNH neste ano foi a alcoolemia, que ocorre quando o motorista é flagrado dirigindo sob o efeito de bebida alcóolica. De janeiro a outubro foram recolhidas 1.445 CNHs.

A habilitação recolhida é devolvida ao condutor mediante solicitação ao Protocolo Administrativo do Detran-AM. Esse pedido deve ser feito via requerimento, após 72 horas do recolhimento do documento.

“Apesar da devolução da CNH, esse condutor vai responder a um processo administrativo no qual terá direito de apresentar sua defesa. Ao final do processo, o condutor poderá ou não ter suspenso por seis a 12 meses o direito de dirigir”, explicou o gerente da Controladoria Regional de Trânsito (CRT), Wendell Menezes.

*Com informações da assessoria

De janeiro a outubro foram recolhidas 1.445 CNHs | Foto: Divulgação/Detran-AM

