Médico e ex-deputado Luiz Fernando Nicolau, morre aos 74 anos

Luiz Fernando Nicolau tinha 74 anos | Foto: Divulgação

Manaus - O médico neurocirurgião, empresário e ex-deputado estadual Luiz Fernando Nicolau, faleceu nesta segunda-feira (16) aos 74 anos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Grupo Samel, mas a causa da morte não foi divulgada. Com profundo pesar, eles emitiram nota oficial lamentando a morte do fundador e patriarca do grupo.

"Nesse momento de dor, nos lembramos do seu legado de honestidade, honradez e muita simplicidade tanto com os pacientes quanto com os colaboradores. Em nome de todo nosso quadro social e de colaboradores, nos reunimos em oração, neste momento de profunda dor, pela sua passagem", diz trecho da nota.

Luiz Fernando Nicolau deixa sete filhos, entre eles, o deputado estadual Ricardo Nicolau e o vereador Hiram Nicolau. Ele tem oito netos.

Migrante carioca, em 1968 Luiz Fernando Nicolau chegou em Manaus e cursou Medicina na Universidade Federal do Amazonas. Ele se formou cinco anos depois e após fazer pós-graduação decidiu fundar o Pronto-Socorro e Hospital dos Acidentados, instalado em um prédio histórico da avenida Joaquim Nabuco, no Centro de Manaus. Foi o começo do Grupo Samel, hoje uma das maiores rede de assistência hospitalar do Amazonas.