Reforma do HPS João Lúcio chega a 80% de execução em Manaus

Manaus – As obras de reforma e manutenção do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio Pereira Machado, situado na Alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado, zona leste de Manaus, alcançaram o percentual de 80% de execução.

As obras são de responsabilidade do Governo do Estado e coordenação da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), a obra possui equipes atuando em diferentes setores, seguindo o cronograma de execução, sem interferência no funcionamento do hospital.

Na última semana, foi concluída a reforma da 1ª ala da enfermaria, do 1º andar do HPS João Lúcio. Os pacientes foram transferidos para a ala recém-reformada a fim de que os trabalhos pudessem avançar para a 2ª ala da enfermaria, do 1º pavimento.

Nesta fase, os serviços se concentram na cobertura e no telhado; na 2ª ala da enfermaria, do 1º pavimento; na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE); nas instalações do terceiro elevador e dos equipamentos da nova subestação e na climatização das salas do térreo.

No geral, já foram concluídos os serviços de reforma da sala de raio-x; da sala de tomografia; 1ª ala da enfermaria, do 1º piso; 2ª ala da enfermaria, do 2º piso; 1ª ala do hall, do 2º piso; 1ª ala de enfermaria, do 3º pavimento; adequação da sala do sistema do elevador; iluminação externa; pavimentação, calçada e estacionamento.

Em breve, serão iniciados os serviços no reservatório, na cisterna, no hall do 2º piso, no hall do 3º pavimento, na 2ª ala do 3º piso e, ainda, nas salas do térreo, incluindo a UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e centro cirúrgico.

