Homem morre após ser atropelado na avenida Autaz Mirim

Manaus - Orlean Derleison, de 32 anos, morreu após ser atropelado na noite desta segunda-feira (16), na avenida Autaz Mirim, no bairro Armando Mendes, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com testemunhas, a vítima estava com um carrinho de mão quando foi atropelada pelo condutor de um carro de modelo e placa ainda não identificados. O motorista não prestou socorro e fugiu.

Orlean ficou caído em via pública e acabou não resistindo aos ferimentos. A Polícia Militar foi acionada e fez o isolamento do local do acidente.

As equipes do Departamento de Perícia Técnico-Científica e do Instituto Médico Legal (IML), foram acionadas para atender a ocorrência.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.





