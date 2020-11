Vídeo: motociclista quase é esmagada por ônibus após manobra em Manaus

O flagrante foi publicado na página @TransitoManaus | Foto: Divulgação

Manaus - Uma motociclista, ainda não identificada, por muito pouco não foi esmagada por um ônibus do transporte coletivo, após fazer uma manobra irregular. O fato, registrado por câmeras de segurança, aconteceu nesta terça-feira (17), no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus.

O flagrante foi publicado na página @TransitoManaus. As imagens mostram o ônibus parado em um cruzamento e em seguida a motociclista fazendo uma manobra proibida. Ela ultrapassa a faixa contínua e encosta a moto, na contramão da via, ao lado do ônibus.

O motorista do coletivo não percebe a aproximação da moto e segue viagem. E ao fazer a curva, o ônibus passa por cima da moto. Desesperada, a motociclista, que não usava capacete, consegue sair do veículo e não foi atingida.

Legislação

Conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), ultrapassar em faixa contínua é proibido. As penalidades implicam em multa gravíssima, com fator multiplicador 5, no valor de R$ 1.467,35, além de 7 pontos na CNH.

Leia mais

Mulher morre após ter a cabeça esmagada por ônibus na Compensa

Motociclistas colidem em cruzamento na alameda Cosme Ferreira